Евгений Гинер: Перед ЦСКА всегда стоит задача победить в РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что перед командой всегда стоят самые высокие задачи.

«Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу - стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. «Давайте как-нибудь перебьемся» - это не про нас», - приводит слова Гинера ТАСС.

Напомним, что по итогам сезона-2020/21 московский клуб финишировал на шестом месте в РПЛ и не пробился в еврокубки.