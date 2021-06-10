Арустамян прокомментировал получение аккредитации на Евро-2020

Журналист Нобель Арустамян прокомментировал получение аккредитации на чемпионат Европы-2020.

«В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошел полицейский контроль. По регламенту УЕФА если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу.

Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады - как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлен о местной армянофобии. Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х.

Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой.

Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях - уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают.