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10 июня 09:44
автор: Степан Шереметьев

Арустамян прокомментировал получение аккредитации на Евро-2020

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналисту разрешено работать на европейском первенстве.

Журналист Нобель Арустамян прокомментировал получение аккредитации на чемпионат Европы-2020.

«В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошел полицейский контроль. По регламенту УЕФА если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу.

Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады - как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлен о местной армянофобии. Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х.

Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой.

Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях - уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают.

Рад, что ситуация разрешилась. Еще раз благодарен всем за поддержку! По-прежнему убежден: шовинизм по отношению к любой национальности, в том числе к армянам или азербайджанцам, неприемлем.

Верю, мир будет меняться, и когда-то отношение между армянами и азербайджанцами изменятся - хотелось бы увидеть это своими глазами», - написал Нобель в своем телеграм-канале.

Напомним, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборной России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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