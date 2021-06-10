Канделаки - о получении Арустамяном аккредитации на Евро-2020: Завистники, уверена: вы еще спите

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала получение журналистом Нобелем Арустамяном аккредитации на чемпионат Европы-2020.

«Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро. Завистники, уверена: вы еще спите. Наверное, именно поэтому у вас в жизни ничего и не получается. А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7. Своих не сдаем, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось», - написала Канделаки в Telegram-канале.

Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналисту разрешено работать на европейском первенстве.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборной России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.