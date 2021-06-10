Николас Ломбертс: В Бельгии никто не сомневается в победе над Россией, но Дзюбу побаиваются

Бывший защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился мнением о предстоящем матче с Россией на Евро-2020, а также рассказал как относятся в его стране к Артему Дзюбе.

«В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневаются, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки», - приводит слова Ломбертса «Чемпионат».

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Матч Россия - Бельгия состоится 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.