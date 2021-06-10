Гаджиев - о матче с Бельгией на Евро: У России есть шанс, если сыграют предельно строго в обороне

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящем матче Россия - Бельгия в первом туре чемпионата Европы-2020.

«Это может показаться банальным, но у россиян появятся шансы только в том случае, если они сыграют предельно строго в обороне, максимально собранно. А как еще могут выиграть подопечные Черчесова? Пропустить три, но забить четыре?

Не приходится надеяться, что российские футболисты смогут справиться с бельгийцами за счет индивидуального мастерства. Необходимо быть хорошо готовыми физически, цепко действовать в обороне и агрессивно - в атаке», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что встреча пройдет 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.