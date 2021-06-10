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10 июня 10:49
автор: Степан Шереметьев

Гаджиев оценил серьезность потери Кудряшова для сборной России перед Евро-2020

Защитник национальной команды получил повреждение икроножной мышцы во время разминки перед товарищеским матчем с командой Болгарии.

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил серьезность потери защитника Федора Кудряшова для сборной России перед чемпионатом Европы-2020.

«Федор не настолько превосходит остальных, чтобы его отсутствие стало большой проблемой для команды. Но дело в том, что у нас в целом имеется дефицит защитников. Разве что Георгий Джикия соответствует требованиям. Другие смотрятся относительно неплохо, но их уровень невысок. В подобной ситуации может быть сложно найти замену.

Но давайте вспомним 2008 год. Тогда Гус Хиддинк перевел Романа Широкова на позицию центрального защитника, а уже потом заменил на Дениса Колодина. Сейчас в обороне пробуют Баринова, и пока сложно судить, получится ли у него. Дмитрий хорошо ведет борьбу, да и позицию выбирает неплохо. Но прогнозировать что-то очень непросто», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что Кудряшов пропустит первые две игры группового этапа Евро-2020 - против Бельгии и Финляндии. Его участие в третьем матче со сборной Дании в Копенгагене остается под вопросом.

источник: «RT на русском»
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