«Актобе» подписал контракт с российским защитником Губановым

Бывший футболист петропавловского «Кызыл-Жара» Игорь Губанов стал новичком «Актобе». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

В зимнее межсезонье 2020 года Губанов перешел в «Кызыл-Жар». В общей сложности провел десять матчей и в конце сезона покинул команду. Последние полгода футболист находился в статусе свободного агента.

Напомним, что 29-летний защитник является воспитанником «Ростова». Ранее он играл за такие российские клубы, как «Сибирь-2», «Зенит-Ижевск» и «Чайка». Также выступал за белорусские «Торпедо» и «Слуцк».