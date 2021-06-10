Матч Бельгия - Россия обслужит испанский судья Лаос

Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром матча первого тура группы B Евро-2020 Бельгия - Россия. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Отмечается, что ассистентами Лаоса будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар (оба - Испания). Резервный судья - Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина).
Видеоарбитр встречи - Алехандро Эрнандес (Испания), его ассистентами будут Иньиго Прието, Хуан Мартинес Мунуэра (оба - Испания) и Жоау Пинейру (Португалия).
Напомним, что матч Бельгия - Россия состоится 12 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.
источник: UEFA (УЕФА)