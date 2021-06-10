Черчесов оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о перспективах национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Мы выполняем повседневную работу, как и наши соперники. Мы не мечтатели, мы просто делаем свое дело. Чемпионат Европы - сложный турнир. С одной стороны, у нас могло бы быть небольшое преимущество в матчах с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге, но с другой стороны, это преимущество может сработать только в том случае, если мы готовы выполнять свою работу. И не забывайте: мы начинаем турнир в субботу матчем с Бельгией, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА», - приводит слова Черчесова «МК-Спорт», ссылаясь на Die Presse.

Напомним, что в первом матче турнира сборная России сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также подопечные Черчесова сразятся с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).