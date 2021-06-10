УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы один из слоганов

В УЕФА проанализировали форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы - 2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

Как сообщает «Чемпионат», карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган - «Героям слава» - украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

Напомним, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в нескольких городах Европы.