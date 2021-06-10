Вячеслав Колосков: Положительным результатом для сборной России на Евро станет выход из группы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, какой результат сборной России будет приемлемым на чемпионате Европы-2020.

«Положительным результатом выступления российской сборной на Евро станет выход из группы вне зависимости от того, какое место - первое или второе - займет наша команда.

С оптимизмом ли я смотрю на перспективы сборной России? На этот вопрос у меня на данный момент нет четкого ответа. Не могу сказать с полной уверенностью, что команда Черчесова непременно попадет в плей-офф», - приводит слова Колоскова «МК-Спорт».

Напомним, что в первом матче турнира сборная России сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также подопечные Черчесова на групповой стадии сразятся с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).