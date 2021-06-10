Колосков оценил предстоящего соперника сборной России команду Бельгии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем сопернике сборной России команде Бельгии. Команды встретятся между собой в стартовом матче группы В чемпионата Европы-2020.

«В составе записного фаворита нашей группы - сборной Бельгии - есть кадровые потери. Травмирован Кевин де Брейне, получил повреждение Аксель Витсель, Эден Азар не в форме. Все это уравнивает шансы соперников по группе.

Но и у нас есть определенные проблемы, ведь игроки российской сборной, в составе которой не так много изменений по сравнению с предыдущими крупными турнирами, не помолодели. Но, считаю, что в зависимости от тактики, наша команда может претендовать на набор очков даже во встрече с бельгийцами, которая пройдет в Санкт-Петербурге», - приводит слова Колоскова «МК-Спорт».

Напомним, что в первом матче турнира сборная России сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также подопечные Черчесова на групповой стадии сразятся с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).