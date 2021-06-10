Правительство одобрило введение паспортов болельщика для зрителей спортивных мероприятий

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала использование паспортов болельщика на посещение спортивных соревнований в России. Об этом сообщает РАПСИ.
По информации «Профиля», председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что список турниров, попадающих под новую систему, должно утвердить правительство.
Документ будет персональным и оформляться бесплатно.
Стоит отметить, что чемпионат России по футболу может стать одним из первых турниров, где будут внедряться паспорта (Fan ID).
источник: «Профиль»