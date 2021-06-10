Захарова отреагировала на решение УЕФА убрать с формы Украины лозунг «Героям слава»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение УЕФА убрать один из слоганов.

— Спорт – не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, на предстоящем чемпионате Европы украинцы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.