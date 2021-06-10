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10 июня 13:17
автор: Степан Шереметьев

Алексей Ионов: Мы в предвкушении Евро-2020, все хотят показать себя

Турнир начнется 11 июня.

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился эмоциями перед стартовым матчем чемпионата Европы-2020 против Бельгии.

«Мы хорошо подготовились. Все в предвкушении турнира. Нас ждет встреча с серьезным соперником, настроение хорошее, все хотят показать себя. Дождь - хорошая примета? Я в них не верю. Сегодня дождь - завтра солнце. Ждем Евро, надеюсь, на матче с Бельгией будет много болельщиков, которых мы порадуем», - приводит слова Ионова «СЭ».

Напомним, что встреча Россия - Бельгия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 22:00 (мск). Также на групповой стадии турнира подопечные Станислава Черчесова сыграют с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

источник: «Спорт-Экспресс»
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