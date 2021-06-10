В Санкт-Петербурге перед Евро-2020 открылась станция метро «Зенит»

10 июня ближайшая к «Газпром Арене» станция Петербургского метрополитена стала доступна для пассажиров.

Вестибюль станции украшен декоративными панелями, выполненными в сине-бело-голубых цветах. Центральными элементами убранства обеих платформ стали витрины, в которых представлены символические копии национальных трофеев «Зенита»: Кубка СССР 1944 года, Кубков и Суперкубка России, а также Кубков, полученных сине-бело-голубыми за победы в чемпионатах страны.

Планируется, что в перерывах между матчами Евро-2020, которые пройдут на «Газпром Арене», станция «Зенит» будет работать в «облегченном» режиме - с использованием только южного вестибюля.

«После чемпионата мира 2018 года наш клуб и болельщики выступили с инициативой по переименованию станции метро в «Зенит». Эту инициативу поддержало большинство горожан и городская администрация, за что им большое спасибо. «Зенит» - символ Петербурга, это ориентир для всех болельщиков - и местных, и приезжих, - подчеркнул Зырянов. - Считаю, что территорию, которая развивается вокруг «Газпром Арены», скоро можно будет сравнить с историческим центром города, она становится очень спортивным и очень культурным местом, что, несомненно, является огромным плюсом».

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Свои матчи на «Газпром Арене» проведут сборные России, Бельгии, Финляндии, Польши, Словакии и Швеции, а также участники одного из четвертьфиналов турнира.