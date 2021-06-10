«Неважно, кто напротив, важно тот, кто рядом». Слоган сборной России от Дюпина

Вратарь сборной России Юрий Дюпин предложил слоган для национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«Какой бы слоган выбрал для сборной России? Мне сразу приходят на ум слова Саламыча (Станислав Черчесов): «Неважно, кто напротив, важно тот, кто рядом». Пусть будет такой слоган», - приводит слова голкипера «СЭ».

Напомним, что в первом матче турнира сборная России сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также подопечные Черчесова на групповой стадии сразятся с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).