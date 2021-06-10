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10 июня 13:46
автор: Артем Спиридонов

В Госдуме России назвали решение УЕФА удалить с формы Украины лозунг «Героям слава» правильным

Слоган принадлежит украинским националистам.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отреагировал на решение УЕФА убрать с формы Украины один из слоганов.

— Решение убрать лозунг «Героям слава!» — это правильное решение, но оно промежуточное. Хочу поблагодарить президента РФС Дюкова за то, что он направил достаточно жесткое письмо УЕФА с просьбой обратить внимание на проблему, и это помогло добиться определенного результата. Сейчас я бы посоветовал сборной Украины воспользоваться шансом, и раз ей все равно придется менять форму, то заодно убрать и другой лозунг вместе с картой. Футболисты должны заниматься футболом, а политикой — политики. Мы будем рады, если украинцы приедут в Россию на матчи Евро, мы ждем всех игроков и болельщиков, но не нужно смешивать спорт с политикой, — приводит слова Свищева RT.

Добавим, на предстоящем чемпионате Европы украинцы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

источник: «RT на русском»
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