Власти Крыма обратятся в УЕФА с просьбой удаления с формы Украины очертания полуострова

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики обратятся в УЕФА с просьбой удалить контур полуострова с формы сборной Украины.

— Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры полуострова были убраны. Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость,— передает слова Константинова ТАСС.

Напомним, на предстоящем чемпионате Европы украинцы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.