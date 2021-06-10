Источник: Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, английский клуб подпишет с 21-летним футболистом контракт до лета 2026 года. Отмечается, что сейчас «МЮ» приступил к переговорам с «Боруссией», который оценивает хавбека в 95 миллионов евро.

Отметим, что Санчо является воспитанником клубов «Уотфорд» и «Манчестер Сити»,

Добавим, в минувшем сезоне англичанин провел в чемпионате Германии 26 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 11 голевых передач.