Постекоглу назначен главным тренером «Селтика»

Ангелос Постекоглу назначен на пост главного тренера «Селтика». Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Отмечается, что с 2018 года 55-летний специалист возглавлял японский клуб «Иокогама Ф. Маринос». Также он работал в сборной Австралии, «Мельбурн Виктори», «Брисбен Роар» и греческом «Панахаики».

Напомним, что «Селтик» в феврале этого года отправил в отставку с должности главного тренера Нила Леннона из-за неудовлетворительных результатов. Временно исполняющим обязанности был назначен Джон Кеннеди.

Добавим, «кельты» в минувшем сезоне заняли второе место в чемпионате Шотландии.