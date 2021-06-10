Игорь Федотов: Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось

Известный российский арбитр Игорь Федотов отреагировал на назначение бригады Матеу Лаоса на дебютный матч сборной России на чемпионате Европы-2020.

— Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось: он давал побороться, ошибок не было. Все с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Думаю, преднамеренных ошибок не будет, плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От этого арбитра ждем только хорошего, — цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, мачт группы B Россия – Бельгия начнется 12 июня в 22:00 в Санкт-Петербурге.