«Фиорентина» намерена приобрести Гедеша

«Фиорентина» планирует купить у «Валенсии» полузащитника Гонсалу Гедеша.

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, «фиалки» готовы заплатить за 24-летнегофутболиста 20 миллионов евро. Отмечается, что «Валенсия» просит за португальца от 25 до 30 млн.

По данным источника, «Фиорентина» хочет предложить Гедешу соглашение сроком на пять лет.

Напомним, что в минувшем сезоне полузащитник провел за «Валенсию» 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал столько же голевых передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.