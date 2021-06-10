Клаудио Маркизио: У России хорошая команда, где играет мой друг Дзюба. Он - лучший капитан

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020, а также выразил мнение о сборной России.

«У сборной России хорошая команда, где играет мой друг Артем Дзюба. Он - лучший капитан!

Думаю, чемпионом станет сборная Франции, а далее расположатся кто-то из таких команд, как: Италия, Англия, Испания, Португалия и Германия.

Италия еще не готова стать чемпионом Европы, потому что у нас новая команда, а у Франции есть большие игроки, победившие на чемпионате мира-2018 в России. Думаю, Франция - лучшая команда на этом Евро», - приводит слова Маркизио «Матч ТВ».

Напомним, что итальянец выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год.