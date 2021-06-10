Гусев - о форме сборной Украины: Если все будут использовать политические лозунги, начнется бардак

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал решение УЕФА обязать сборную Украины убрать политический лозунг с формы национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«УЕФА — такая организация, которая это отслеживает, и они, думаю, поступили правильно. Если каждая сборная будет использовать политические лозунги, начнется хаос и бардак. Понятно, что все мы патриоты, но не до такой же степени. Тем более, все мы прекрасно знаем, что многие украинские и российские футболисты общаются между собой и дружат. И эта политика идет вразрез с футболом и с чемпионатом Европы», — приводит «Газета.Ru» слова экс-игрока сборной России.

Напомним, что на наружной и внутренней части ворота футболок команды Андрея Шевченко размещен лозунг «Слава Украине — героям слава», который использовался экстремистскими организациями.

Добавим, на предстоящем чемпионате Европы украинцы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.