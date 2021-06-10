Лантратов – об интересе со стороны ЦСКА: У меня сейчас нет желания рассуждать об этом

Голкипер «Химок» Илья Лантратов отреагировал на информацию об интересе московского ЦСКА к своей персоне.

— Сейчас активно ходят слухи вокруг тебя и ЦСКА. Говорят, тебя могут взять как ближайшего сменщика Акинфеева.

— Мне неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым. Это еще нужно заслужить. Так что я никак не реагирую, — приводит слова футболиста Sport24.

— И все же — кто-то из ЦСКА связывался с тобой?

— Это вопрос к руководству «Химок». У меня сейчас нет желания рассуждать об этом. Что будет, то будет. Бежать вперед паровоза я не хочу.

Напомним, Илья перешел в «Химки» из воронежского «Факела» в июле 2019 года в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне РПЛ, он 11 раз отыграл на ноль в 30 матчах.