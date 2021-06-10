«Уфа» собирается подать в суд на Салихову

ФК «Уфа» подаст в суд на супругу владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.

Об этом заявил председатель совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов.

«Мы подаем в суд на Зарему Салихову. Возмущены ее заявлением о том, что Шамиль Газизов на момент работы в «Спартаке» руководил еще и «Уфой». А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашему клубу. Если выиграем суд, то деньги пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Салихова в своем телеграм-канале критически оценила работу Газизова в качестве генерального директора клуба. В частности, она утверждала, что, работая в «Спартаке», Газизов продолжал помогать «Уфе».

Газизов был назначен на должность генерального директора красно-белых перед началом прошлого сезона, однако покинул клуб спустя несколько месяцев.