Официально: Вейналдум подписал трехлетний контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о переходе в стан команды полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

Как сообщается на официальном сайте парижан, соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца июня 2024. Соглашение нидерландца с «мерсисайдцами» истекало в конце июня 2021 года. Вейналдум покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента.

Напомним, что в минувшем сезоне Вейналдум провел за английский клуб 35 матчей, в которых забил три мяча.