Официально: Вейналдум подписал трехлетний контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о переходе в стан команды полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.
Как сообщается на официальном сайте парижан, соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца июня 2024. Соглашение нидерландца с «мерсисайдцами» истекало в конце июня 2021 года. Вейналдум покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента.
✍️🆕 #WelcomeGini@GWijnaldum— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021
🔴🔵 #WeAreParis pic.twitter.com/xbnEkDbACJ
Напомним, что в минувшем сезоне Вейналдум провел за английский клуб 35 матчей, в которых забил три мяча.