Ян Непомнящий: В 90-е у нас плюс-минус одна команда нормально играла

Известный болельщик московского «Спартака» российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о том, кто ему больше всех импонировал из игроков красно-белых в прошлом и кто из нынешнего состава.

«В 90-е у нас плюс-минус одна команда нормально играла.

Из прошлого любимый футболист - Тихонов с большим запасом. Из нынешних - Зобнин, потому что он самый стабильный и универсальный», - приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, ранее красно-белые с помощью видеоролика с участием Непомнящего анонсировали назначение на пост главного тренера команды португальского специалиста Руя Виторию.

Под руководством прежнего наставника Доменико Тедеско «Спартак» занял второе место в минувшем сезоне РПЛ.