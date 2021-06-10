В «Уфе» прокомментировали решение подать в суд на Салихову

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение подать в суд на Зарему Салихову, которая является супругой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

— Зарема Салихова очень высокого мнения о себе. Не знаю, в связи с чем и с какими достижениями. У Шамиля Камиловича они всем понятны и известны, а тут какие-то голословные и ничем не подтвержденные заявления, ставящие под сомнение работу большой команды. Это очень странно и абсолютно непрофессионально. Наверное, пора кому-то объяснить ей, что нужно отвечать за свои слова. «Уфа» — это не просто увлечение чьего-то супруга, это бизнес, в который люди десять лет вкладывают свое имя. Никто не позволит ей так обращаться с нашим «ребенком», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

Напомним, что Зарема в своем телеграм-канале заявляла, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, работая в «Спартаке», помогал команде из Башкортостана.