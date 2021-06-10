Салихова прокомментировала решение «Уфы» подать на нее в суд

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на решение ФК «Уфа» подать на нее в суд.
«Вот теперь думаю: публиковать пост про Шамиля Газизова, или приберечь факты для суда?», - написала Салихова в своем телеграм-канале.
Напомним, сегодня председатель совета директоров уфимцев Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб подаст на Салихову в суд за нанесение ущерба деловой репутации на сумму в один миллион рублей.
Ранее Салихова неоднократно критиковала работу Газизова в «Спартаке» в качестве генерального директора.