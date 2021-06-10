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10 июня 17:14
автор: Артем Спиридонов

Газзаев прокомментировал решение УЕФА убрать с формы Украины лозунг «Героям слава»

Слоган носит националистический характер.

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев отреагировал на решение УЕФА по экипировке сборной Украины.

— У всего спортивного мира и сообщества есть устоявшиеся традиции — не допускать предвзятого отношения к соперникам в спорте по признаку пола, расы и вероисповедания. И регламент УЕФА не допускает никаких политических лозунгов, а только спортивный принцип и честную спортивную борьбу, — передает слова Газзаева «Парламентская газета».

Украина на групповом этапе Евро-2020 встретится с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

источник: «Парламентская газета»
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