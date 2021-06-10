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10 июня 17:23
автор: Александр Шульгин

Геннадий Тимченко: Ожидания от выступления сборной России на чемпионате Европы хорошие

Турнир стартует 11 июня.

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от результата сборной России по футболу на предстоящем чемпионате Европы.

«Никто ж не предполагал, что сборная сумеет так выстрелить на чемпионате мира 2018 гола, так и сейчас. Ожидания хорошие, но все это только Богу известно», - приводит слова Тимченко ТАСС.

Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе, в Санкт-Петербурге, который примет семь матчей, включая два поединка сборной России и одну четвертьфинальную встречу.

12 июня в своей стартовой игре подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Бельгии.

источник: ТАСС
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