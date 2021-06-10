Геннадий Тимченко: Ожидания от выступления сборной России на чемпионате Европы хорошие

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко поделился ожиданиями от результата сборной России по футболу на предстоящем чемпионате Европы.

«Никто ж не предполагал, что сборная сумеет так выстрелить на чемпионате мира 2018 гола, так и сейчас. Ожидания хорошие, но все это только Богу известно», - приводит слова Тимченко ТАСС.

Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе, в Санкт-Петербурге, который примет семь матчей, включая два поединка сборной России и одну четвертьфинальную встречу.

12 июня в своей стартовой игре подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Бельгии.