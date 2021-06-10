Источник: Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

35-летний российский голкипер Игорь Акинфеев продлит контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

«Вопрос продления контракта с Акинфеевым актуален и скоро решится. Он настроен играть дальше, и я уверен, нас ждет еще несколько лет яркой и содержательной карьеры Игоря» — написал комментатор.

Transfermarkt оценивает футболиста в три с половиной миллиона евро.

Игорь дебютировал за главную команду ЦСКА в 2003 году.

В минувшем сезоне РПЛ он провел 28 матчей, в семи из которых отстоял на ноль.