РФС считает, что внесенных в форму сборной Украины изменений недостаточно

В РФС прокомментировали решение УЕФА убрать с формы сборной Украины лозунг «Героям слава!».

«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом считаем, что даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной и создает опасный прецедент», - цитирует службу коммуникации РФС Sport24.ru.

Напомним, ранее УЕФА принял решение убрать с формы украинской команды лозунг «Героям слава!». При этом очертания Крыма на футболках игроков, а также надпись «Слава Украине» не вызвали нареканий со стороны организации.