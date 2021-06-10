Александр Бубнов - об ожидаемом результате сборной России: Четвертьфинал - наш максимум

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Если выйдем из группы, то это уже будет неплохим результатом. Четвертьфинал - отличное выступление и, пожалуй, наш максимум», - приводит слова ветерана Sportbox.ru.

Напомним, свой первый матч на турнире подопечные Станислава Черчесова проведут 12 июня против команды Бельгии. Далее сборная России сыграет с Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей примет Санкт-Петербург.