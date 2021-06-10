Дрис Мертенс: Россия адаптировала игру под Дзюбу

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс поделился ожиданиями от стартового матча команды против России на турнире.

«Россия - грозный соперник. Они хорошо обучены и адаптировали свою игру под Дзюбу. К тому же, они будут играть дома. Конечно, хорошо, что болельщики вернулись на трибуны, но, по сути, мы проведем два матча на выезде», - приводит слова форварда Nieuwsblad.be.

Напомним, матч Россия - Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Также обе команды в рамках группового этапа чемпионата Европы сыграют с Финляндией и Данией.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.