Георгий Джикия: Бельгия сильный соперник, но Евро состоит как минимум из трех матчей

Защитник Георгий Джикия оценил важность того, что первым соперником сборной России на чемпионате Европы будет команда Бельгии.

«Тяжело говорить, таков жребий. Бельгия в представлениях не нуждается - это очень сильный соперник. Но Евро состоит как минимум из трех матчей. Посмотрим, как все сложится», - приводит слова Джикии «Российская газета».

Напомним, что матч Бельгия - Россия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе чемпионата Европы сыграют против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).