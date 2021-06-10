Виктор Орбан: Я не думаю,что преклонению колена есть место на поле

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал болельщиков национальной сборной, освиставших ирландцев, преклонивших колено в поддержку движения «BLM».

«Я не думаю, что этому есть место на поле. Спорт - это про другие вещи.

Если вы являетесь гостем в какой-либо стране, то относитесь с пониманием к ее культуре и не провоцируйте ее жителей», - приводит слова политика Reuters.

Напомним, инцидент произошел перед началом товарищеской встречи между сборными Венгрии и Ирландии в Будапеште, когда футболисты команды гостей опустились на одно колено в поддержку акции «BLM». Местная публика освистала игроков.