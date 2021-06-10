Георгий Джикия - о сборной Финляндии: На Евро слабых команд не бывает

Защитник Георгий Джикия рассказал, что сборная России со всей ответственностью отнесется к матчу против Финляндии.

«К финнам немного снисходительное отношение у ряда экспертов, болельщиков. Однако Евро - серьезный турнир, и здесь слабых команд не бывает. Поэтому никакой недооценки с нашей стороны точно не будет», - приводит слова Джикии «Российская газета».

Сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге 16 июня. Перед этим подопечные Станислава Черчесова проведут матч против бельгийцев (12 июня). Закончится групповой этап чемпионата Европы для российских футболистов встречей против Дании (21 июня).