Джикия назвал главные козыри сборной России на чемпионате Европы

Защитник Георгий Джикия рассказал, за счет чего сборная России может успешно выступить на чемпионате Европы.
«Главный козырь - командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй - болельщики, третий - наши «легионеры». Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева», - приводит слова Джикии «Российская газета».
Напомним, что сборная России начнет чемпионат Европы 12 июня матчем против бельгийцев. Также подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе чемпионата Европы сыграют с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
источник: «Российская газета»