Поль Погба: «Манчестер Юнайтед» пока ничего не предлагал мне

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался относительно продолжения карьеры в клубе.

«У меня остался еще сезон по контракту, все это знают. «Манчестер Юнайтед» пока ничего не предлагал мне. Еще не общался по этому поводу с руководством и тренерским штабом. По-прежнему остаюсь игроком «МЮ». В данный момент я думаю о чемпионате Европы и сосредоточен только на турнире. Есть агент, который занимается подобными вопросами», — цитирует француза RMC Sport.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Англии 28-летний футболист провел 26 матчей, в которых забил три мяча и отдал столько же голевых передач.