На время проведения Евро-2020 в Петербурге введут дополнительные ограничения

Власти Санкт-Петербурга введут дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в городе в период с 12 июня по 12 июля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, не может превышать три тысячи человек», - сообщает пресс-служба Правительства Питера.

Напомним, город примет семь матчей чемпионата Европы по футболу, включая два поединка сборной России и одну четвертьфинальную встречу. 12 июня на домашней арене «Зенита» пройдет первая игра подопечных Станислава Черчесова против команды Бельгии. 16 числа там же Россия сыграет с Финляндией.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.