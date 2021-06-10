Сборная России добралась до отеля в Санкт-Петербурге

Сборная России после прилета в Санкт-Петербург успешно добралась до отеля «Коринтия».

«Мы добрались до отеля без каких-либо проблем. Автобус из аэропорта следовал в сопровождении машины ГИБДД, мы прибыли на место без опоздания, лишь минуту-другую потеряли на Фонтанке. Авиаперелет все перенесли тоже отлично», - сообщили представители команды ТАСС.

Напомним, свой первый матч на чемпионате Европы по футболу подопечные Станислава Черчесова проведут 12 июня против Бельгии.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.