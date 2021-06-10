Криштиану Роналду: Нет смысла обещать титулы или делать прогнозы

«Мы уважаем все команды. Здесь не будет легких игр. Я чувствую себя даже более мотивированным, чем в 2004 году на своем первом Евро. Мы — действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Нет смысла обещать титулы или делать прогнозы. Что я могу обещать, так это то, что мы будем в каждом матче играть на победу», — приводит слова футболиста «Ювентуса» football-italia.net, ссылаясь на журнал «360».

Напомним, сборная Португалии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграет с командами Венгрии, Германии и Франции.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.