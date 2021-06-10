Шалимов считает, что сборной России по силам сыграть вничью с Бельгией

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Игорь Шалимов проанализировал состояние сборной России перед стартующим чемпионатом Европы, а также поделился прогнозом на первый матч команды против Бельгии.

«Опасения есть по последней проведенной игре. По физическим кондициям, я думаю, все нормально будет. Немножко есть опасения в плане манеры игры, потому что последняя репетиция была с Болгарией, которая откровенно слабая команда. И наши сыграли в такой манере, в которой, думаю, они не сыграют ни одного матча на Евро.

У меня есть ощущение, что мы можем и ничью зацепить с бельгийцами. Тогда дальше будет сложнее. Если сыграем вничью с Бельгией, дальше нас ждет тяжелейшая игра с финнами. В любом случае, игра с Данией будет главной, потому что дальше можно пройти и с третьего места», - приводит слова Шалимова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, матч Россия - Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 22:00 по московскому времени. Во втором туре подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Финляндии, а завершат групповой этап встречей против Дании.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.