Джорджиньо Вейналдум: Я готов к новому вызову во Франции

Новичок «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума рассказал о готовности сменить национальный чемпионат.

«Я готов к лиге 1. Знаете, я уже перебирался в другую страну, когда переходил из чемпионата Нидерландов в английскую премьер-лигу. Но тогда все было правильно, потому что я уже много лет играл в Нидерландах и был готов к новым вызовам. Думаю, что прямо сейчас я снова готов к новому вызову, к новому чемпионату. Так что я готов к игре во Франции. Не могу дождаться первого матче в лиге 1, но еще и хочу сыграть в матчах Кубка Франции и, конечно же, в Лиге чемпионов!», - приводит слова Вейналдума пресс-служба «ПСЖ».

Напомним, что футболист перешел во французский гранд из «Ливерпуля», в минувшем сезоне Вейналдум провел за английский клуб 35 матчей, в которых забил три мяча.