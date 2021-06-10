Сборная Шотландии отказалась становиться на колено на матчах Евро-2020

Пресс-служба Футбольной ассоциации Шотландии по футболу опубликовала заявление, где говорится, что национальная сборная данной страны не будет на матчах Евро-2020 вставать на одно колено в знак борьбы с расизмом.

При этом сборная Шотландии по прежнему будет выступать против этой проблемы, но стоя на двух ногах.

Ранее с похожими заявлениями выступили федерации сборных Чехии и Хорватии, таким образом, в группе D акцию Black Lives Matter поддержат только английские футболисты.

Напомним, что 8 июня венгерские болельщики освистали ирландских футболистов, поддержавших BLM перед началом товарищеского матча Венгрия - Ирландия.