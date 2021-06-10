Де Брейне не сыграет против сборной России

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне рассказал, что не сыграет в первом матче Евро-2020 против команды России из-за травм, полученных в финале Лиги чемпионов.

«Да, надеюсь на второй матч. Я все еще ощущаю небольшую боль, но мне намного лучше. Иногда я ношу солнцезащитные очки, но это не всегда возможно», - приводит слова Де Брейне Het Nieuwsblad.

По информации источника, футболист даже не полетит в Россию со своей национальной командой, напомним, что второй матч на турнире сборная Бельгии проведет в Копенгагене с командой Дании.

Матч Бельгия - Россия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.