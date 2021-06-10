«Марсель» интересуется Коутиньо

Французский «Марсель» рассматривает вариант с приобретением полузащитника испанской «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Как сообщает El Mundo Deportivo, инициатором покупки футболиста является главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» готова вернуть игрока «Ливерпулю» при условии, что английский клуб простит каталонцам 50 миллионов евро, которые «сине-гранатовые» до сих пор не выплатили «мерсисайдцам» за переход Коутиньо. Общая стоимость сделки тогда составила 135 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразилец провел всего 14 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативных передачи. Текущее соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до 2023 года.